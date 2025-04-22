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Эксперты назвали самые перспективные рабочие профессии

РИА Новости: сварщик возглавил рейтинг самых перспективных рабочих профессий
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Россияне назвали профессию сварщика самой перспективной рабочей специальностью с точки зрения дохода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и мультисервисного логистического оператора ПЭК.

«Самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода респонденты назвали профессию сварщика (58%), мастера по ремонту квартир (46%), автомеханика (44%), водителя грузового транспорта (37%) и фрезеровщика (37%)», — отмечается в исследовании.

Кроме того, свыше 80% опрошенных россиян выразили уверенность, что в настоящее время представители рабочих специальностей могут получать достойную зарплату.

Опрос провели среди 2 тысяч россиян старше 25 лет.

11 апреля в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили, что средняя предлагаемая россиянам зарплата по итогам марта 2025 года составила 74,9 тыс. рублей (+9,9 тыс. рублей за год и +1,3 тыс. рублей в феврале). На первых трех местах по уровню предлагаемых зарплат оказались специалисты из IT. Также в десятку самых «дорогих» специалистов попали коммерческий директор, финансовый директор, директор по маркетингу и PR, операционный директор, системный аналитик, агент по недвижимости и руководитель строительного проекта.

Ранее стало известно, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.

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