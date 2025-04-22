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В России снизились цены на гаджеты

«Известия»: гаджеты в России подешевели на 10-20%
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В России смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты подешевели на 10-20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ритейлерам.

Собеседники издания особо выделяют падение цен на ноутбуки: в марте и начале апреля по сравнению с январем-февралем цены на лэптопы снизились на 20%.

Эксперты подчеркнули, что цена на гаджеты падает на фоне укрепления рубля, ожиданий товаров по новой цене и очистки складов от купленной ранее техники. Они прогнозируют, что цены на девайсы будут снижаться и дальше в случае улучшения геополитической ситуации.

В начале апреля сообщалось, что на российских маркетплейсах подорожала ввозимая из-за границы электроника. Причиной роста стоимости техники называют таможенную пошлину, так как наценка появилась у товаров, которые доставляют из-за рубежа. Причем пошлина не указывается в заявленном к карточке ценнике, а указано отдельно, так как это примерный расчет. Таможенный платеж не включен в стоимость товара и оплачивается тогда, когда заграничные товары проходят таможню на границе РФ.

Ранее была названа электроника, наиболее подорожавшая с начала 2025 года.

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