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Названа электроника, наиболее подорожавшая с начала 2025 года

Аналитик Муртазин: ноутбуки вошли в тройку электроники по темпу роста цен
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Цены на ноутбуки, смартфоны и настольные компьютеры оказались самыми быстрорастущими среди всех гаджетов, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По словам эксперта, в среднем к началу 2025 года ноутбуки повысились в цене на 15%, смартфоны — на 18%, компьютеры — на 21%.

Как отметил представитель российского бренда электроники Fplus, в 2025 году рост цен на ноутбуки продолжится и может составить еще порядка 10%. В качестве причины в компании назвали валютные колебания, которые отражаются на стоимости логистики и закупочной стоимости самих устройств. Также на рост цены окажет влияние ключевая ставка.

В первой половине января агентство РИА Новости со ссылкой на данные CDEK.Shopping написало, что доля заказов электроники из-за рубежа сократилась в России в 2024 году на 11,9 процентного пункта. Электроника остается самой востребованной зарубежной продукцией, уточнили в компании. На нее пришлось около 39,21% от общего объема заказов.

Ранее было названо, какая именно бытовая техника может подорожать сильнее всего в 2025 году.

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