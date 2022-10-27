Россельхозбанк: россияне могут суммарно получать от сдачи макулатуры 40 млрд рублей в год

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Потенциальный суммарный доход россиян от сдачи макулатуры мог бы составить около 40 млрд рублей ежегодно. Такую оценку привели аналитики Россельхозбанка, написал ТАСС.

«Сейчас этот показатель кратно меньше. Фактором выступает освобождение сбора от НДФЛ и тиражирование успешного опыта регионов с развитой сетью пунктов приема макулатуры, в первую очередь Нижегородской области», — сказано в исследовании кредитной организации.

По данным Россельхозбанка, на территории России в год образуется, примерно, 8 млн тонн макулатуры, из них 7 млн тонн — пригодны к переработке. Сейчас собирают и отправляют на переработку порядка 4,5 млн тонн.

Во второй половине августа сообщалось, что правительство России решило ввести квоты на экспорт бумаги и картона размером 30 тыс. тонн и сроком на три месяца.

В сентябре во всех российских регионах прошла крупнейшая в стране акция по сбору макулатуры #БумБатл. В мероприятии приняли участие детские сады, школы, колледжи и вузы, а также компании.

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