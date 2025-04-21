Стало известно, сколько россиян могут позволить себе ипотеку

Лишь 3% россиян могут рассчитывать на получение ипотеки, заявил «Газете.Ru» гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

«В условиях текущих ставок подавляющее большинство потенциальных заемщиков оказались отрезаны от возможности купить недвижимость с использованием ипотеки. Она является наиболее важным и социально-уязвимым продуктом у банков. К ипотечным заемщикам предъявляются повышенные требования, так как речь идет о существенной сумме и на долгий срок. Рассчитывать на жилищный кредит могут лишь 3% россиян. При этом 90% из них уже решили вопрос с недвижимостью ранее. До повышения ставок рыночную ипотеку могли себе позволить более 10% россиян. Таким образом, доступность ипотеки снизилась в три раза», — отметил Шавнев.

По его словам, средняя цена квадратного метра в новостройках в России — около 164 тыс. рублей, а в Москве — более 390 тыс. рублей. Шавнев добавил, что, по мнению россиян, для проживания оптимальна двухкомнатная квартира, а для сдачи в аренду — однокомнатная.

Эксперт подчеркнул, что в среднем нужно около 10 млн рублей для покупки квартиры. Глава компании добавил, что 30% от суммы приходится на первоначальный взнос по ипотеке, и сумма кредита получается 7 млн рублей. Платеж по такому займу на 10 лет будет около 168–170 тыс. рублей в месяц. При этом минимальный доход должен быть 280 тыс. рублей для рассмотрения заявки. Шавнев уточнил, что на погашение кредита станет уходить 60–65% от зарплаты, а оптимальным считаются 30–35%. В этом случае срок кредита прямо пропорционально вырастет, сказал гендиректор. Он добавил, что для комфортного обслуживания долга доход должен быть на уровне 500 тыс. рублей в месяц.

Шавнев отметил, что россияне откладывают оформление ипотеки — около 65% россиян говорят, что отложили покупку новой квартиры в среднем на два года, еще 27% — на год. 81% рассматривают вторичное жилье, понимая, что есть возможность сэкономить на ремонте и въехать в квартиру в моменте.

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