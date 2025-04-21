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Финансовый аналитик назвала причины укрепления рубля

Пырьева: рост интереса зарубежных инвесторов к активам РФ укрепляет рубль
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Укрепление курса рубля происходит из-за ослабления доллара, роста интереса иностранных инвесторов к российским активам и активных продаж валюты со стороны Банка России и экспортеров. Об этом в беседе с «Известиями» заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее словам, ослабление доллара связано с «тарифной войной» президента США Дональда Трампа в отношении многих стран мира.

Дополнительную поддержку рублю оказывает рост привлекательности российских активов, вызванный ожиданиями улучшения отношений между Россией и США и снижением инвестиционных рисков.

Как отметила Пырьева, в первом квартале 2025 года положительное сальдо финансового счета достигло $13 млрд, что отражает рост интереса зарубежных инвесторов к активам РФ.

«Счет текущих операций составил $19,8 млрд, что говорит о сбалансированности спроса и предложения валюты. Дополнительную поддержку рублю оказывают нетто-продажи юаня Банком России, которые в апреле выросли до 10,46 млрд рублей в день», — сказала аналитик.

По мнению Пырьевой, текущее укрепление рубля носит временный характер. В дальнейшем снижение цен на нефть может привести к сокращению валютных поступлений, а восстановление импорта — к росту спроса на иностранную валюту, считает она. В результате торговый профицит может существенно сократиться, предупредила она.

Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков написало, что с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, показав самый большой рост среди всех мировых валют. По данным издания, в отличие от всех других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рисковых активов.

Ранее финансист предрек дальнейшее укрепление рубля на фоне интереса инвесторов.

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