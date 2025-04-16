Финансист предрек дальнейшее укрепление рубля на фоне интереса инвесторов

В последние дни рубль резко укрепился и стал самой динамичной мировой валютой, на фоне чего высокодоходным активом его признали даже инвесторы из недружественных стран. В ближайшее время не стоит опасаться обрушения российской нацвалюты – он продолжит расти, а интерес к нему сохранится, отметил в беседе с 360.ru финансист Александр Лосев.

Среди причин роста рубля эксперт назвал несколько, в первую очередь – увеличение количества экспортно-импортных операций в рублях. Также влияние оказало сокращение импорта и, соответственно, снижение спроса на валюту. Кроме того, возобновился процентный арбитраж в разных валютах (carry trade), на фоне чего валюта с высокими процентными ставками начинает представлять больший интерес.

Немаловажной причиной укрепления рубля, по мнению специалиста, стала тарифная война президента США Дональда Трампа с Китаем, на фоне чего люди, которые держали накопления в юанях, начали от них избавляться.

В ближайшее время интерес инвесторов к рублю сохранится, особенно с учетом того, что США и Россия стремятся к нормализации отношений и смягчению финансовых санкций, считает Лосев.

«Пока рубль интересен, пока есть финансовый инструмент с высокой доходностью, пока мировая экономика не упала в кризис, интерес иностранцев подталкивает инвесторов к сделкам с рублем, усиливает желание приобретать рублевые активы», — пояснил финансист.

Он призвал россиян не бояться, что после резкого скачка рубль также резко обрушится, отметив, что такое падение возможно при одномоментном двукратном снижении ключевой ставки или резкого падения стоимости нефти.

Напомним, американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков написало, что с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, показав самый большой рост среди всех мировых валют. По данным издания, в отличие от всех других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом инвесторов от рисковых активов.

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