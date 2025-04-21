Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Экономист Соболев: на этой неделе доллар будет в диапазоне 77,5-84,5 рублей

На текущей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 77,5-84,5 рублей, евро — 88,5-96 рублей, юань — 10,5-11,7 рублей. Такой прогноз в интервью газете «Известия» дал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«Рубль с открытия недельной сессии выглядит сильным по отношению к доллару и юаню, но при этом частично сдает позиции против евро. Это объясняется в первую очередь ростом недоверия к американской валюте, которое усиливается после пасхальных выходных», — отметил эксперт.

Он добавил, что во второй половине месяца, как правило, происходит рост объемов продаж иностранной валюты со стороны экспортеров перед уплатой налогов.

После пасхального перемирия 21 апреля курс доллара опускался до 78,2 рубля, евро — до 91,6 рубля, юаня — до 11 рублей по данным на 13:03 мск. С начала 2025 года зарубежные валюты подешевели к рублю почти на треть. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что в случае улучшения геополитической ситуации курс доллара может приблизиться к 60 рублям, а при эскалации конфликта — к 100 рублям.

Ранее Минэк обновил прогноз по курсу доллара в 2025 году.