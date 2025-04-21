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России спрогнозировали дефицит нового жилья

Эксперт Бушухин: в России к 2028 году образуется дефицит нового жилья
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия рискует столкнуться с дефицитом нового коммерческого жилья. Такой прогноз дал управляющий директор «РБК Недвижимость», член Общественного совета при Минстрое Игнат Бушухин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, три года назад в Москве было 20 новостроек за первый квартал. За январь — март 2025 года в столице вывели всего восемь новостроек. Бушухин отметил, что через два-три года, когда здания достроят, ожидается дефицит коммерческого жилья.

При этом эксперт считает, что в Москве нехватка нового жилья будет не критичной, так как есть программа реновации. Однако в целом по России на фоне дорогих кредитов может сформироваться дефицит новостроек.

На прошлой неделе аналитики компании «Метриум» представили результаты исследования, согласно которым число новых проектов новостроек в Москве обновило минимум, таких показателей на рынке не было уже 13 лет.

В январе — марте 2025 года продажи стартовали только в восьми новых проектах. Кроме того, в начале этого года на рынок не вышло ни одного нового проекта апартаментов, в отличие от прошлых лет. Структура новых запусков существенно изменилась: шесть из восьми проектов (рекордные 75%) относятся к бизнес-классу, тогда как годом ранее их доля составляла 36%.

Ранее стало известно, что в России подорожали квартиры.

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