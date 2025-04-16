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В Москве сократилось число новых проектов новостроек

«Метриум»: число новых проектов новостроек в Москве достигло минимума за 13 лет
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Depositphotos

Число новых проектов новостроек в Москве обновило минимум, таких показателей на рынке не было уже 13 лет. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Метриум», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В январе — марте 2025 года продажи стартовали только в восьми новых проектах. Кроме того, в начале этого года на рынок не вышло ни одного нового проекта апартаментов, в отличие от прошлых лет.

Структура новых запусков существенно изменилась: шесть из восьми проектов (рекордные 75%) относятся к бизнес-классу, тогда как годом ранее их доля составляла 36%. Также на рынок вышел один проект делюкс-класса и один комфорт-класса в Новой Москве.

Новых проектов премиум-класса не появилось.

«Еще год назад в структуре предложения в Москве преобладали массовые новостройки, но сегодня лидируют проекты бизнес-класса. По итогам первого квартала 2025 года их доля на рынке достигла 46,5%. Это связано с тем, что девелоперы и клиенты проектов бизнес-класса легче адаптировались к текущей конъюнктуре, прежде всего, дорогим кредитам. Клиенты данного сегмента в состоянии в сжатые сроки выплачивать рассрочки и входить в проекты с более высокими первыми взносами, тогда как для покупателей массовых новостроек такие сделки зачастую обременительны», — отметила директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева добавила, что число сделок по договорам долевого участия достигло максимальных 8,3% в январе — марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Застройщики сокращают запуск новых проектов в условиях высокой ключевой ставки, заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По данным «Дом.рф», в целом по России за первый квартал 2025 года было запущено 8,1 млн кв. м новостроек, что на 24% меньше, чем годом ранее. Снижение затронуло половину регионов.

Ранее сообщалось, что в России подорожали квартиры.

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