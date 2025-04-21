Суд вынес приговор россиянину, который обманывал робота

Тверской районный суд Москвы приговорил к условному сроку россиянина, который манипулировал ценами на иностранные ценные бумаги, обманывая торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp., пишет интернет-издание РБК.

По данным издания, с иском в россиянину обратилась сама компания. Суд удовлетворил обращение организации и взыскал с россиянина 162 млн рублей, полученных в результате фиктивных сделок.

В соответствии с материалами дела, три года условно получил Кулешов С.П. Он участвовал в схеме по предложению знавшего о деталях работы алгоритма маркетмейкера некоего Зинченко В.И. Последний в настоящее время находится не в России. Именно ему Кулешов переводил полученные деньги, за что получал 30 тысяч рублей в месяц от Зинченко же.

В первой половине марта банк ВТБ сообщил, что в России на 30% выросло число случаев мошенничества, связанных с вымогательством денег под предлогом получения несуществующих посылок. Злоумышленники используют схему с «ошибочным получателем», убеждая жертв оплатить стоимость доставки или таможенный сбор. После перевода средств мошенники исчезают.

Ранее в России оценили возможность хранения данных граждан в бумажном виде.