В России оценили возможность хранения данных граждан в бумажном виде

Эксперт Госдумы Тумин: в РФ вряд ли вернутся к хранению данных россиян в бумаге

В России вряд ли вернутся к хранению данных россиян, включая медицинские, в бумажном виде, заявил «Газете.Ru» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, комментируя сообщения о планах отказаться от хранения любых данных россиян на портале «Госуслуги».

«Переход к бумажному хранению медицинских данных в современных условиях выглядит маловероятным и нецелесообразным. Это шаг назад и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности. Наоборот, цифровизация здравоохранения должна развиваться, при этом особое внимание следует уделять защите персональной информации. Опасения, связанные с платформой «Госуслуги», часто возникают в силу общего информационного фона, но важно понимать: с точки зрения информационной безопасности система выстроена на серьезном уровне. Платформа оснащена механизмами двухфакторной аутентификации, применяются современные средства защиты, а доступ к данным строго регламентирован. Говорить о возврате к бумаге точно не приходится — наоборот, речь идет о формировании надежной цифровой инфраструктуры, в которой данные граждан защищены на системном уровне», — отметил Тумин.

17 апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах отказаться от хранения любых данных россиян на портале «Госуслуги» к 2026 году.

Ранее депутат Антон Немкин сообщил, что мошенники используют функции демонстрации экрана для доступа к личным кабинетам россиян на «Госуслугах».