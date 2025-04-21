Россиянам объяснили, почему важно следить за инфляцией

Инфляция — это невидимый враг сбережений. Несущественный рост цен на товары и услуги не бросается в глаза в моменте, но в течение длительного периода серьезно увеличивает расходы. Об этом в беседе с РИАМО напомнила финансовый консультант, главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

«1000 рублей в 2005 году позволяла прожить полмесяца. Сегодня на нее в магазин один раз не сходить — это наглядный пример падения покупательной способности», — объяснила Волкова.

Она подчеркнула, что многие россияне не сравнивают, сколько тратили на товары и услуги год назад и сколько сейчас. Однако, если не вести учет, невозможно понять, куда уходят деньги и как их защитить.

До этого Волкова перечислила мифы, которые мешают сохранить и приумножить деньги. Самый разрушительный, по ее словам, — это убеждение, что нет смысла сберегать средства, поскольку инфляция все равно все поглотит.

Еще одним заблуждением является вера в то, что из маленьких сумм никогда не вырастет серьезный капитал, отметила эксперт.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз инфляции.