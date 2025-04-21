Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков бренда Kia

Корейский производитель автомобилей Kia в этом месяце добился регистрации четырех новых товарных знаков в России, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Как уточняет канал, всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок корейской компании. Уточняется, что все заявки были поданы в прошлом году, последние три из них — в сентябре. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Регистрация позволит автопроизводителю проектировать автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Регистрация таких заявок необходима иностранному производителю для того, чтобы брендом не могли воспользоваться сторонние производители.

На этой неделе вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сообщил, что люксовые товары останутся дорогими после возвращения западных брендов в Россию. Также он считает, что конкуренция усилится. Эксперт пояснил, что китайские товары продолжат расширяться, западные — вернут часть рынка, а российские бренды окажутся между двух огней. Пищальников уточнил, что особенно тяжело будет неэффективным компаниям, которые не смогли предложить конкурентное качество, и часть из них уйдет с рынка.

Ранее стало известно, что российский авторынок в 2025 году ждет рекордное падение.