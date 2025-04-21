Поставки в Россию смартфонов из Кореи упали

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию сократились в 4 раза в марте

Объем поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию по итогам марта упал почти в четыре раза, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы.

Отгрузки гаджетов упали до минимальных объемов за последние полгода — до суммы в $17 тысяч. Меньше было лишь в августе прошлого года, когда поставки составили $4 тысячи, в 3,7 раза меньше, чем в марте 2024-го, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале.

При этом в прошлом году месячные объемы импорта смартфонов доходили до $239 тысяч. За 12 месяцев 2024-го было ввезено гаджетов на $814 тысяч.

Во второй половине марта руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Екатерина Иксанова сообщила, что с точки зрения финансовой грамотности оптимальный срок замены смартфона составляет примерно три-четыре года. По ее словам, за это время устройство полностью оправдывает вложенные в него средства, а пользователь получает максимальную пользу от покупки. Обычно через несколько лет заметно снижается емкость батареи, появляются программные ограничения, а технические характеристики начинают устаревать.

Менять смартфон чаще может быть невыгодно, а реже — неудобно из-за устаревших технологий, отметила Иксанова.

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