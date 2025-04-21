Ульяновский суд признал сделку «безнравственной»

Ульяновский суд признал сделку по схеме с «бумажным НДС» между ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» (УЗМС) и ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме» «безнравственной». Об этом пишет РБК.

Как установило следствие, ульяновская компания создалf видимость осуществления сотрудничества для получения завышенных налоговых вычетов. Для этого в УЗМС составили фиктивные счета-фактуры на поставку строительных материалов на сумму 22,85 млн рублей. Когда это было обнаружено, на УЗМС был наложен штраф в размере 3,2 млн рублей, также компании были доначислены НДС на 16,7 млн рублей и налог на прибыль организаций в сумме 15,2 млн рублей. Теперь же сделка между УЗМС и «Погодой в доме» была признана недействительной и вся ее сумма также была обращена в доход Российской Федерации.

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса, сделка, совершенная с целью, «заведомо противной основам правопорядка или нравственности», может быть признана ничтожной, а ее сумма — взыскана в пользу государства. Прежде эта статья применялась только для расторжения сделок, направленных на нарушение контрсанкционных мер и для взыскания активов в госсобственность.

12 ноября 2024 года Госдума ввела наказание за представление в ФНС подложных деклараций.

Ранее в Госдуме оценили возможность хранения данных граждан в бумажном виде.