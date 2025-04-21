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В Турции оценили низкие таможенные пошлины США в отношении страны

Политик Топкурулу: свобода маневра Турции при низких пошлинах США несущественна
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Depositphotos

Низкие таможенные тарифы США в отношении Турции создадут для страны свободу маневра, но ее влияние будет несущественно. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.

Он подчеркнул, что ежегодный импорт США составляет $3 трлн, а импорт из Турции в 2024 году — $16 млрд.

По мнению политика, торговля между Вашингтоном и Анкарой сбалансирована.

Он подчеркнул, что низкая тарифная ставка США для Турции в 10% не даст больших возможностей для страны, ведь у нее нет очень серьезного ассортимента продукции, которую можно экспортировать.

6 апреля спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что президент США Дональд Трамп хочет перевернуть механизмы мировой торговли, что приведет к дисбалансам и конфликтам.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин для 185 стран в размере от 10 до 50%. В этот список попали в том числе Великобритания, Германия, Япония и Украина. Однако Белоруссии и России в нем не оказалось.

Ранее в Германии оценили последствия тарифов Трампа.

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