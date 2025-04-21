Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в этом году на уровне 2,5%

Минэкономразвития РФ оставило прежним прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации на текущий год на уровне 2,5% и немного понизило оценку по динамике роста экономики страны в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на представителя министерства.

По его словам, ведомство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. Кроме того, в документе приводится уточненная оценка по развитию ситуации в российской экономике на этот год.

«Мы оставили нашу оценку по росту ВВП в 2,5% и исходя из динамики первого квартала, и исходя из долгосрочных трендов», — сказал представитель Минэка.

Он заявил, что в министерстве считают эту оценку вполне реалистичной.

«Конечно, это ниже, чем прошлый год (когда рост ВВП составил 4,3%. — «Газета.Ru»), но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы», — продолжил представитель ведомства.

Также он сообщил, что Минэкономразвития немного понизило ожидания по росту экономики РФ в 2026 году — до 2,4 с 2,6%. Представитель ведомства уточнил, что это связано с тем, что эффект в том числе жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий «чуть перенесется» и на следующий год.

9 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в текущем году продолжится рост российской экономики, однако темпы будут умеренными.

Ранее были названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года.