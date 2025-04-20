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Главы Сбербанка и ВТБ заявили об отмене допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов

Греф и Костин: допкомиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов будут отменены
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Главы Сбербанка и ВТБ Греф и Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках. Их комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки, банки не могут выдавать ипотеку в убыток. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов», — сказал Греф.

Глава ВТБ Андрей Костин согласился с утверждением Грефа. Он отметил, что их решение ввести комиссии было вынужденным.

«Мы не хотели сначала вводить комиссии, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться», — пояснил он.

До этого издание «Известия» со ссылкой на данные российского Центробанка сообщало, что средний срок ипотеки в России резко вырос и приблизился к рекордным 26 годам.

Во второй половине марта компания Level Group представила результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство опрошенных россиян (75%) не могут позволить себе купить квартиру. При этом каждый десятый респондент (10%) заявил о планах на покупку жилья, а потребность в улучшении жилищных условий ощущает каждый второй родитель (44%).

Многодетные семьи поделились, при каком доходе семьи они бы решились взять квартиру в семейную ипотеку под 6%. 40% опрошенных уверены, что для этого необходим семейный бюджет от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц, а каждый третий (36%) назвал сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц.

Ранее россияне рассказали, куда потратили бы 1 млн рублей.

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