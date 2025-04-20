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Названо неожиданное последствие пошлин на китайские товары для американцев

РИА Новости: пошлины для КНР сделают хобби на 50% дороже для американцев
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Пошлины на товары из КНР сделают хобби на 50% дороже для американцев. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

77% видеоигр, настольных и азартных игр, а также бильярда и игрушечных машинок США закупали у Китая.

Кроме того, 73% звукозаписывающей аппаратуры также поступает на рынок США из КНР. На Китай приходится 48% американского импорта струнных музыкальных инструментов и 41% импорта микрофонов и наушников, а также примерно треть электрических музыкальных инструментов, ударных и духовых.

Также из Китая в США приезжают почти 60% удочек, крючков, сачков для рыб и бабочек и приманок, а также 57% инвентаря для фитнеса, гольфа и серфинга, 52% поставок холодного оружия и 40% велосипедов.

До этого компания-производитель консолей Retroid призвала американцев отменить заказы на Pocket Classic из-за пошлин.

Ранее сообщалось, что пошлины Трампа могут стать катастрофой для производителей вина в США.

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