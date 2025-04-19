Стали известны районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

Новостройки Москвы массового сегмента больше всего подешевели в Рязанском р-не

Среди районов Старой Москвы новостройки массового сегмента сильнее всего подешевели в Рязанском по итогам января — марта, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Метриум».

Как отметили в компании, относительно октября — декабря 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Рязанском районе опустилась на 8%, до 337,9 тысячи рублей.

Второе место в списке с отрицательной динамикой 7,9% занял район Ясенево (до 252,6 тысячи рублей). На третьем месте — район Южное Медведково, где «квадрат» жилья в массовых новостройках потерял в цене 6,3%, опустившись до отметки в 323,3 тысячи рублей.

На этой неделе в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость» сообщили, что средняя стоимость новых студий в российских городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 5,5 млн рублей. Медианная цена новых однокомнатных квартир достигла 7,2 млн рублей, двухкомнатных — 10,2 млн рублей, трехкомнатных — 13,4 млн рублей. Подорожали все типы квартир.

Наиболее ощутимый рост цен на квартиры зафиксирован в Москве, Волгограде, Уфе, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Воронеже.

Ранее стало известно, что в Москве сократилось число новых проектов новостроек.