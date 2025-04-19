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Россиянам рассказали о сокращении среднего срока накопления на квартиру

Гендиректор Луценко: средние сроки накопления на квартиру сократились до 5,6 года
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средние сроки накопления на квартиру без ипотеки в России за год сократились до 5,6 года, на частный дом — до 7,1 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По его словам, тенденция связана с замедлением темпов роста цен на недвижимость. Аналитики портала провели исследование, согласно данным Росстата, и выяснили, какое время необходимо человеку на покупку квартиры, если все заработанные им средства будут откладываться.

«В среднем по стране срок накопления на квартиру, при цене квартиры 5 841 262 рубля и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года. Год назад этот срок был чуть больше — 5,9 года», — заявил Луценко.

Специалист отметил, что вопрос покупки частного дома сложнее, поскольку на него придется откладывать всю зарплату в течение 7,1 года.

Он добавил, что быстрее всего накопить на квартиру смогут жители Чукотского автономного округа и Мурманской области — за 3,5 года. Средняя зарплата в первом случае составляет 178 677 руб./мес., а цена на квартиры составляет порядка 7,5 млн рублей. Во втором регионе зарплата составляет 108 875 руб./мес, а жилплощадь — около 4,5 млн рублей.

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