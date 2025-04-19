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В РФ начнет действовать новая выплата для работающих родителей

Депутат Говырин: новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года
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Shutterstock

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что с 2026 года в России начнет действовать новая семейная выплата для работающих родителей.

По словам депутата, на налоговую выплату смогут рассчитывать работающие родители двух и более детей в случае, если семья будет признана нуждающейся. В таком случае налог будет пересчитываться по сниженной ставке в 6%.

«Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — поделился Говырин.

Он добавил, что получить выплату смогут не только родители, но и усыновители и опекуны при условии официального трудоустройства.

До этого стало известно, что в Государственную думу планируют внести законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам.

Ранее в Госдуме рассказали о масштабе выплат денег семьям с детьми.

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