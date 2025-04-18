Экономист предложил увязать размер страхового возмещения по вкладам с их сроками

В России следует повысить размер страхового возмещения по вкладам на срок от трех лет и выше. Нужно подумать о прогрессии: чем выше срок вклада, тем выше гарантируемая сумма, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Так, при сроке до трех лет гарантируемую сумму можно оставить такой же, как сейчас — 1,4 млн рублей. При сроке три года она, например, увеличивается до условных 2,1 млн рублей (на 50% выше текущего уровня), а при сроке пять лет — до условных 2,8 млн рублей (в два раза выше текущего уровня). Соответственно, это способствовало бы также увеличению притока длинных денег в экономику, что является одной из текущих задач. Увеличение лимита по страхованию вкладов поспособствует дополнительному усилению привлекательности депозитов. Во-вторых, это усилит конкуренцию между банками за клиента и, вероятно, повлечет за собой увеличение концентрации средств в некрупных банках. Рост конкуренции — это всегда хорошо», — отметил экономист.

Он добавил, что текущий размер страхового покрытия был установлен свыше 10 лет назад и его актуализация — это полезный шаг. Экономист отметил, что благодаря действиям ЦБ с рынка банковских услуг ушли недобросовестные игроки, и сейчас случаи отзыва лицензий происходят, но являются все же нечастым явлением. То есть вероятность наступления страхового случая снизилась, а возможности по расширению лимита страхования увеличиваются, заключил Балынин.

Страховое возмещение выплачивается вкладчикам при отзыве у банка лицензии (возвращается до 1,4 млн рублей размещенных в одном банке средств). Согласно статистике Агентства по страхованию вкладов, средний размер депозита (без остатков до 10 тыс. рублей) составляет 579 тыс. рублей. Только за три года данный размер вырос на 159 тыс. рублей (или на 38%). По данным на 1 января 2025 года, 95,5% вкладчиков имели депозиты в одном банке на сумму менее 1 млн рублей, и еще 1,8% - от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 18 апреля заявил, что Госдума в ближайшее время рассмотрит возможность увеличения страхового покрытия по вкладам с 1,4 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше с доходностью вкладов.