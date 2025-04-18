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ЦБ выпустит серебряную монету в честь маршала Говорова

Центробанк выпустит памятную монету в честь маршала СССР Леонида Говорова
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Банк России

Центробанк 21 апреля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Л. А. Говоров» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

По данным ЦБ, на лицевой стороне монеты будет рельефное изображение герба Российской Федерации, название банка, номинал, год выпуска, а также характеристики металла.

На оборотной стороне монеты будет изображен портрет Л.А. Говорова и медаль «Золотая Звезда» на фоне Петропавловского собора. Отмечается, что выпуск монеты будет ограничен тиражом в 3 тыс. штук.

В пресс-службе добавили, что выпускаемая монета является законным средством платежа на территории страны и обязательна к приему без исключений.

До этого председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции (СВО). Другие подробности о планах по реализации предложенной инициативы не приводятся.

Ранее эксперт рассказал, какая 200-рублевая банкнота стоит два миллиона.

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