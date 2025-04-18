Россияне стали интересоваться отдыхом в одном неожиданном регионе

Спрос на отдых в Тверской области на майские праздники вырос на 20%

Туристы забронировали на 20% больше номеров в гостиницах и отелях Тверской области на майские праздники относительно сезона прошлого года, пишет портал Profi.Travel со ссылкой на сообщение директора по продукту компании «Мультитур» Евгении Кизей.

По словам Кизей, в целом по этому направлению вырос и средний чек — примерно на 15%. В первую очередь, отметила эксперт, туристов в этот регион привлекают более лояльные цены, по сравнению с отдыхом в Подмосковье, где стоимость размещения больше на 10-15%. Еще одна причина выбора Тверской области — транспортная доступность.

При этом спрос на экскурсионные туры по региону за год не изменился.

Как отметила Кизей, на майские праздники в приоритете отели, работающие по системе «все включено», или с трехразовым питанием. В основном гостиницы бронируют на срок до четырех дней. Средняя цена такого отдыха составляет 30 тысяч рублей за двухместный номер, добавила она.

В марте кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская посоветовала россиянам бронировать путевки на лето заранее, чтобы сэкономить до 60%.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на поездки весной и летом.