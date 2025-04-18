В России начали продавать автомобили в салонах связи

МТС совместно с дистрибьютором «МБ РУС» начала продавать автомобили во флагманском салоне экосистемы в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. На продажу выставлены гибридные автомобили AITO Seres М7.

Салон МТС выступает площадкой для демонстрации автомобилей. Там клиенты могут получить консультацию от специалиста, записаться на тест-драйв и совершить покупку.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что компания регулярно тестирует различные форматы продаж.

Проект с «МБ РУС» он назвал первым в России по продаже автомобилей в салонах связи, уточнив, что подобные форматы уже успешно себя зарекомендовали в других странах.

«Уже сейчас мы видим интерес клиентов к такому формату. Так, с началом проекта трафик салона увеличился на четверть, и мы уже продали первый автомобиль. В случае дальнейшего успеха проекта, мы рассмотрим возможность продаж в том числе и онлайн», — заявил Андрей Губанов.