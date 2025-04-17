Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 80–83 рубля, евро — 92–95 рублей, юаня — 11–11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Рубль может сохранить устойчивость на будущей неделе. Включится локальная поддержка со стороны налогового периода — компании начнут выводить на рынок дополнительные объемы валюты. В то же время доллар относительно других валют краткосрочно, вероятно, сохранит слабость, и индекс доллара DXY еще может обновить трехлетние минимумы на фоне разгоревшегося в мире торгового конфликта. При этом текущий курс рубля учитывает более высокие цены на нефть, которые наблюдались до начала апреля, в то время как импорт остается подавленным, в том числе высокими ставками», — отметил Шепелев.

По его словам, апрельский спад нефтяных котировок отразится на курсе рубля ближе к концу весны. Финансист уточнил, что существенным для национальной валюты остается фактор геополитики — дипломатические контакты России и США в последнее время оживились, хотя в целом в этих переговорах пока сохраняется много неопределенности.

Шепелев заключил, что против укрепления рубля в ближайшее время может выступить активизация спроса на валюту со стороны тех, кто собирается отправиться за рубеж на майские праздники.

16 апреля доллар стоил более 82 рублей, евро — почти 94 рубля, юань — 11,2 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.