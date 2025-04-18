Курс доллара упал к рублю

Курс доллара к рублю упал до минимума с 18 марта

Курс доллара на межбанковском рынке в моменте опускался ниже отметки в 81 рубль, подобной динамики не фиксировалось с 18 марта, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме курс американской валюты падал 18 апреля примерно до 80,88 рубля. На максимуме снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 1,15%.

На прошлой неделе инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что доллар может стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года.

«Доллар по 100 рублей мы вполне можем увидеть ближе к концу года на фоне сезонного ослабления платежного баланса и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ. Базово мы ждем движения курса доллара к 95 рублям к декабрю. При этом курсовая динамика в значительной мере продолжит зависеть от геополитики — урегулирование украинского конфликта, нормализация отношений с США поддержат все рублевые активы. И напротив, сохранение геополитической напряженности может расширять риск-премию в рубле [способствовать ослаблению российской валюты]», — отметил Бахтин.

Ранее эксперт оценил влияние торговых войн на курс доллара.