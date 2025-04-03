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В России намерены запретить поставки популярных ноутбуков

Ъ: правительство хочет запретить параллельный импорт техники Dell и HP
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HP

На фоне трудностей отечественных производителей электроники спрос на продукцию не такой высокий, как хотелось бы, в правительстве предложили способы поддержать компании, пишет газета «Коммерсантъ».

В том числе власти хотят запретить параллельный импорт ноутбуков и серверов американских компаний Dell и HP. Такая инициатива содержится в поручении первого вице-премьера Дениса Мантурова в адрес трех министерств — Минцифры, Минпромторга и Минфина. В аппарате чиновника подтвердили сам факт поручения, воздержавшись от подробностей.

Власти хотят расширить практику заключения форвардных контрактов на российскую гражданскую электронику. Речь идет о заключении договора на покупку электроники, которую еще не произвели, но собираются это сделать.

Минцифры на сегодняшний день ожидает получения ответа на запрос к крупнейшим игрокам российского рынка об их потребности в планшетах, ноутбуках, серверах российского производства и готовности заключить форвардные контракты.

Ранее были названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года.

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