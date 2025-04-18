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«Авто.ру Бизнес» объявил о запуске программы целевого финансирования для дилеров

Новая инициатива упростит дилерам выкуп автомобилей
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Авто.ру Бизнес» рассказал о запуске программы целевого финансирования выкупа новых и подержанных автомобилей. Об этом представители платформы сообщили на ежегодном форуме FinAuto 2025.

Программа получила название «Кредиты от Яндекса». Как заявили в пресс-службе, она позволит автодилерам пополнять склады новыми и подержанными автомобилями, включая аукционные, лизинговые и машины из трейд-ин.

Одной из ключевых особенностей программы стала возможность залогового финансирования. Так, дилеры смогут сдать в залог уже имеющиеся на складе автомобили и получить средства для выкупа новых.

Подать заявку может любой дилер. При этом для текущих клиентов сервиса процесс проверки и одобрения упрощен — чем больше данных о компании есть у Авто.ру Бизнес, тем быстрее проходит рассмотрение.

Получить одобрение на кредит на сумму до 50 млн рублей автодилеры смогут по упрощенной схеме по пакету из трех документов. Для более крупных сумм сервис намерен проводить детальный скоринг: учитывать отчетность, складские запасы и операционные показатели.

Кроме того, участники программы также получат возможность бесплатно разместить объявления о залоговых автомобилях на «Авто.ру» сроком до 90 дней, что ускорит продажу машин и возврат заемных средств вместе с процентами.

Новая инициатива дополняет существующий инструмент совместного выкупа от «Финанс Авто.ру Бизнес», расширяя возможности для покупки автомобилей в собственность. Программа ориентирована как на крупных игроков рынка, так и на небольшие дилерские центры.

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