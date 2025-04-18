Россиянам раскрыли секрет борьбы с импульсивными покупками

Импульсивные покупки – это результат так называемого эмоционального шопинга, когда приобретение вещей, продуктов и прочего становится источником быстрого дофамина. Причин у такого поведения может быть много, но есть способ справиться с привычкой совершать покупки ради хорошего настроения, рассказала RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Если речь идет о продуктах питания, то обычно импульсивные траты заставляют приобретать «быстрые» продукты, которые не требуют приготовления. Это, например, могут быть чипсы, сухарики, мармелад, шоколадные батончики и прочий фастфуд. Ежедневно такие продукты не едят, поэтому на них существует самозапрет. Однако тяжелый день, плохое настроение и прочие причины заставляют человека искать быстрые способы доставить себе мимолетное наслаждение. Важно помнить, что пользу и долгосрочное удовлетворение такие покупки не принесут, подчеркнула эксперт.

Среди других мотивов к совершению импульсивных трат она назвала желание соответствовать трендам – к этому, например, относится покупка дубайского шоколада. Чтобы легче справляться с такими срывами, лучше иногда позволять себе покупки вредных продуктов – например, добавлять одну пачку чипсов в продуктовую корзину – это позволит уберечься от будущей покупки нескольких пачек за раз.

Важно перед походом в магазин заранее запланировать траты, составив список продуктов, которые составляют основу рациона.

«Регулируйте свое состояние более осознанными методами. Например, саморефлексия или ведение дневника чувств окажут терапевтический эффект и помогут разобраться в корне проблемы, а не заглушать ее симптомы», — посоветовала специалист.

До этого экзистенциальный психолог Мадина Карманова рассказала «Газете.Ru», что доступность покупок на маркетплейсах часто стимулирует дофаминовую систему мозга и формирует поведение, схожее с зависимостью. Она порекомендовала при желании что-то купить отложить покупку на сутки – за это время импульс ослабевает, а решение становится более рациональным. Для этого можно использовать списки по типу «избранного» — это похоже на корзину, но без возможности быстро что-то купить. Если через день товар все еще нужен — к нему можно вернуться.

Ранее россияне поделились формулой счастливого шопинга.