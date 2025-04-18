В новых регионах России значительно вырос спрос на наличные деньги

Новые регионы России попали в топ-10 по спросу на наличные деньги

Новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — попали в топ-10 по спросу на наличные деньги. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на обзор Центрального банка.

Согласно данным издания, за прошедший год клиенты российских банков сняли со счетов 1,4 трлн рублей, а внесли 700 млрд рублей. При этом уточняется, что рост использования наличности произошел именно после прихода в эти регионы российских финансовых организаций.

Также влияние на рост спроса на наличность оказал общероссийский спрос — в 2024 году россияне пользовались наличными деньгами на 4,9% чаще, чем в 2023 году.

«Люди и бизнес в новых регионах, как и в наших южных республиках и областях, довольно консервативны в использовании дистанционных банковских услуг и мобильных приложений», — заявил председатель правления Российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василий Медведев.

Мотив предосторожности как основную причину популярности наличных в новых регионах считает главным также независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

Также эксперт по кредитным историям Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек», опроверг информацию о массовых ограничениях на снятие наличных с 1 сентября.

Ранее в Госдуме объяснили новое ограничение на снятие денег в банкоматах.