Названы марки машин, которые россияне закладывают по кредитам

Россияне чаще всего закладывали по автокредитам японские машины в 2024 году. Об этом говорится в исследовании финтех-сервиса CarMoney, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По итогам 12 месяцев 2024 года, 26,6% всех автомобилей, переданных россиянами в залог по автозаймам, были японской сборки. На втором и третьем местах в этом рейтинге оказались автомобили европейских (25,7%) и корейских (17,2%) марок. Российские и японские автобренды делят четвертое место в рейтинге с долей 13,1% от общего числа залоговых авто. Китайские автобренды с долей в 4,1% от общего числа залоговых авто — на пятом месте.

При этом наиболее быстро росли позиции автомобилей китайской и российской сборки. Доля российских автомобилей в общем числе залоговых автомобилей в прошлом году выросла на треть (с 9,9% до 13,1%), доля китайских авто увеличилась с 3,4% до 4,1%.

Вместе с тем, автомобили марки Lada продолжают лидировать в рейтинге в «индивидуальном зачете» — с начала 2024 года они остаются наиболее популярным средством обеспечения по автозаймам. В течение прошлого года Lada выступали в качестве залога в 11,3% всех автозаймов, оформленных в России. Лидировавшие в прошлые годы автомобили марки Hyundai с долей 8,6% — на втором месте, Toyota с долей 8,2% — на третьем. Кроме тройки лидеров, в топ-10 залоговых автомобилей в 2024 году вошли марки KIA, Ford, Nissan, VW, Renault, Chevrolet и BMW.

Позиции традиционных иностранных автобрендов в рейтинге залоговых автомобилей снижаются после ухода этих марок с российского рынка в 2022 году, при этом доля техники российской и китайской сборки в общем числе залоговых автомобилей увеличивается по мере роста их количества в общем российском автопарке. В абсолютном выражении число автомобилей Lada, представленных в залог в прошлом году выросло на 26%. Кроме Lada, в топ-10 рейтинга автозалогов положительная динамика только у Toyota и BMW.

Ранее сообщалось, что более 20% опрошенных россиян собираются взять автокредит.