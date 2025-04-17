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США ввели санкции против банка Йемена

США ввели санкции против банка Йемена и предписали завершить операции до 17 мая
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Global Look Press

Министерство финансов США ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen). Об этом говорится на сайте министерства.

Министерство выдало временное разрешение на завершение финансовых операций с ним до 17 мая.

Также под санкции попали связанные с ним граждане Йемена: Камаль Хусейн аль-Джебри, Ахмед Тхабит аль-Абси и Абдулкадер Али Базар.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте указа написано, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке. Хуситы, которые с 2014 года борются с официальными властями Йемена, регулярно обстреливают американские военные корабли в Красном море.

Ранее хуситы атаковали авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море.

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