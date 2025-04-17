США ввели санкции против банка Йемена

Министерство финансов США ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen). Об этом говорится на сайте министерства.
Министерство выдало временное разрешение на завершение финансовых операций с ним до 17 мая.
Также под санкции попали связанные с ним граждане Йемена: Камаль Хусейн аль-Джебри, Ахмед Тхабит аль-Абси и Абдулкадер Али Базар.
В январе президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте указа написано, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке. Хуситы, которые с 2014 года борются с официальными властями Йемена, регулярно обстреливают американские военные корабли в Красном море.
Ранее хуситы атаковали авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море.