В Госдуме предложили ввести льготные микрозаймы

На «Госуслугах» должна появиться более выгодная для россиян альтернатива микрофинансовым организациям. Соответствующее заявление сделал зампред Госдумы Александр Бабаков в эфире «России 1».

«Несколько миллионов наших граждан обращаются к микрофинансовым организациям, потому что они живут от зарплаты до зарплаты. Давайте создадим реестр такого рода людей», — сказал он.

Депутат отметил, что микрофинансовые организации берут кредиты в банках под 25% и сами выдают гражданам займы под 130%. Россияне могут получать займы без посредников на более выгодных условиях, уверен Бабаков.

Однако льготные займы должны выдаваться только тем россиянам, которые работают и платят налоги.

По данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, россияне без детей стали чаще обращаться за микрозаймами. В январе — феврале 2025 года они составили 60% заявок.

Ранее россияне выступили против выдачи микрозаймов по биометрии.