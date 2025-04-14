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В Госдуме предложили ввести льготные микрозаймы

Депутат Госдумы Бабаков предложил выдавать россиянам льготные микрозаймы
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Depositphotos

На «Госуслугах» должна появиться более выгодная для россиян альтернатива микрофинансовым организациям. Соответствующее заявление сделал зампред Госдумы Александр Бабаков в эфире «России 1».

«Несколько миллионов наших граждан обращаются к микрофинансовым организациям, потому что они живут от зарплаты до зарплаты. Давайте создадим реестр такого рода людей», — сказал он.

Депутат отметил, что микрофинансовые организации берут кредиты в банках под 25% и сами выдают гражданам займы под 130%. Россияне могут получать займы без посредников на более выгодных условиях, уверен Бабаков.

Однако льготные займы должны выдаваться только тем россиянам, которые работают и платят налоги.

По данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, россияне без детей стали чаще обращаться за микрозаймами. В январе — феврале 2025 года они составили 60% заявок.

Ранее россияне выступили против выдачи микрозаймов по биометрии.

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