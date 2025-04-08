Нефтегазовые доходы бюджета за I квартал снизились до 2,64 трлн руб.

Федеральный бюджет России по итогам первого квартала 2025 года получил 2,64 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 9,8% ниже показателя за такой же период 2024 года. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства финансов России.

«Поступление нефтегазовых доходов в первом квартале 2025 года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, но существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры», — отметили в Минфине.

Как пояснили в ведомстве, преимущественно это произошло в результате единовременного поступления доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в феврале 2024 года, а также снижения средней цены на горючее.

В министерстве также указали, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов во время благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

В феврале пресс-служба Минфина сообщила, что российские власти ожидали, что в бюджет страны в январе поступит на 34,7 млрд руб. больше доходов от продажи нефти и газа.

Ранее было названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе.