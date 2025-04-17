Россияне потеряли интерес к одному виду кредита

В России по итогам марта выдали 1,25 млн потребительских кредитов (займов наличными), пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с первым месяцем весны 2024 года, выдача сократилась на 57% или в 2,3 раза. В марте прошлого года было выдано 2,92 млн такого вида ссуд.

Больше всего потребительских займов выдали в Москве (87,7 тысячи), Московской области (75,2 тысячи), Краснодарском крае (52,8 тысячи), Тюменской области (46,3 тысячи), а также Свердловской области (45,1 тысячи).

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сообщил, что россиянам стоит брать кредиты, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых.

По его мнению, текущая ключевая ставка в 21% является чрезмерно высокой для российской экономики и тормозит ее развитие, в том числе таких отраслей, как промышленность и строительство. Поэтому в дальнейшем повышать ставку становится опасно — это может привести к экономическому спаду, заключил Зайнуллин.

Ранее россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты.