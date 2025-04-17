Оценены шансы США изолировать Китай

США могут вынудить зависимые от них государства — в том числе Канаду и Мексику — помочь им задушить экономику Китая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой.

По ее словам, Белый дом намерен предложить ряду стран ограничить экономическое сотрудничество с Китаем для снижения в их отношении зеркальных пошлин. В числе требований, которые Вашингтон может им предъявить в обмен на смягчение тарифов — запрет КНР поставлять через эти рынки в США товары, не разрешать базироваться у себя китайским фирмам и не «поглощать дешевые промышленные товары из КНР». Беленькая назвала эти меры — попыткой задушить экономику азиатской страны.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.