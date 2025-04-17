Аналитики описали сценарии «мягкой посадки» и «шока» в российской экономике

«Эксперт РА» описало сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике на 2025 год

Экономика России к весне этого года оказалась в «точке перегиба», после которой аналитики ожидают два сценария развития. Они отражены в новом макропрогнозе управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, пишет РБК.

Согласно прогнозу, в базовом сценарии «мягкой посадки» замедление роста ВВП будет управляемым при снижении инфляции, а при дополнительных шоках экономику ждет околонулевой рост с сохранением ключевой ставки ЦБ на уровне 21%.

Табах уверен, что при любом сценарии годовая инфляция покажет резкий спад в апреле-мае. В агентстве ожидают, что текущая инфляция будет снижаться постепенно, при этом рост тарифов в середине года может временно развернуть этот процесс.

Управление торможением и недопущение рецессии является ключевым вопросом повестки для Центробанка и правительства, указано в прогнозе.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился.

Ранее россиянам предсказали повышение безработицы.