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Россиянам предсказали повышение безработицы

ЦБ: в 2026 году безработица в России вырастет до 2,8%
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Максим Блинов/РИА Новости

В 2025 году безработица в России останется на уровне 2,5%, показал опрос аналитиков, проведенный Банком России. Его результаты опубликованы на сайте регулятора.

В следующем году, как полагают эксперты, безработица вырастет до 2,8 процента и до 2,9 к концу горизонта.

В первой половине марта вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников сообщил, что безработица в России в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже.

По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в 2025 году останется на стабильно низком уровне.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума, снизившись до 2,3%. Это снижение обусловлено увеличением занятости в различных секторах экономики, включая оборонную промышленность, что привело к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях.

Ранее было оценено влияние торговых войн на уровень безработицы в России.

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