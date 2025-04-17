Глава ТПП рассказал, что будет со вкладами в 2025 году

⁠⁠Спрос россиян на вклады в 2025 году будет достаточно высоким, спрогнозировал для «Газеты.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Периоды экономической нестабильности, как правило, снижают склонность населения к риску. Это нормальная реакция на фактор неопределенности, особенно если появляются опасения за курсовую стабильность, как это было, например, в 2022 году, отчасти — с конца первого квартала 2025 года. При этом общий уровень вовлеченности граждан в инвестиционные и сберегательные инструменты останется достаточно высоким, особенно с учетом растущего интереса к более защищенным и доходным продуктам, таким как облигации федерального займа, страховые и пенсионные накопления. Спрос на вклады в данный момент будет на уровне 2024 года», — отметил Катырин.

В 2024 году количество вкладов, открытых через платформу «Финуслуги», увеличилось в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Средний размер вклада составил около 500 тыс. рублей. По данным ЦБ, общий объем средств населения в банках вырос на 11,9 трлн рублей, достигнув 57,5 трлн рублей к концу года.

Исходя из этих данных, можно предположить, что в 2024 году было открыто примерно 23,8 млн новых вкладов. Таким образом, в среднем россияне открывали около 2 млн вкладов в месяц.

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