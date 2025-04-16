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Глава ТПП оценил влияние торговых войн на уровень безработицы в России

Глава ТПП РФ Катырин: уровень безработицы не увеличится из-за торговых войн
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Shutterstock/shisu_ka

Уровень безработицы в России не вырастет из-за торговых войн, он останется в пределах 2,3–2,5%. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Расширение торговых ограничений на мировых рынках в теории может влиять на занятость в отдельных секторах экономики России. В первую очередь речь идет о сферах, ориентированных на внешние рынки — например, экспортные отрасли, логистика. Тем не менее внутренняя устойчивость экономики, программы поддержки промышленности и малого и среднего бизнеса, активное импортозамещение и переориентация экспорта на страны ЕАЭС, Азии, Африки и Ближнего Востока смягчают эти риски.», — отметил Катырин.

Уровень безработицы в России к концу 2025 года не увеличится, останется в пределах текущих 2,3–2,5%, добавил глава ТПП.

По данным Росстата, в январе 2025 года уровень безработицы в России достиг 2,4% по сравнению с 2,3% в декабре. До этого, с октября по декабрь прошлого года, безработица удерживалась на историческом минимуме в 2,3% (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

Ранее сообщалось, что дефицит кадров вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян.

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