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В США засомневались в возможности заключения сделок по пошлинам

Глава минфина США Бессент сомневается в быстром заключении договоров по пошлинам
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Alex Brandon/AP

США вряд ли смогут за 90 дней обговорить все условия и заключить договоренности по вопросу пошлин со своими 15 основными торговыми партнерами. Такое мнение выразил глава американского Минфина Скотт Бессен в беседе с Yahoo Finance.

По его словам, сомнительно, что удастся получить формальный документ, «готовый и отшлифованный». Даже если исключить Китай и учесть, что с оставшимися 14 партнерами процесс продвигается быстро, сроки выглядят слишком сжатыми, считает он.

В то же время Бессент считает, что достичь значительной ясности в вопросах пошлин со странами, которые имеют большой профицит в торговле с США, за этот период можно.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.

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