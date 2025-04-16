Нефтесервисный холдинг экс-акционера ЮКОС перешел под контроль РФ

Головная структура нефтесервисного холдинга «Борец» — ООО «Производственная компания «Борец» — перешла под контроль России. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным реестра, структурой теперь владеет Росимущество.

В конце марта Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в казну 100% холдинга, являющегося крупнейшим производителем насосных установок для нефтедобычи в России.

По данным ведомства, «Борец», включающий стратегически значимые предприятия, незаконно оказался под контролем резидентов недружественных стран. В их числе оказались бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин (признан в РФ иностранным агентом) и его бизнес-партнеры Марк Шабад и Грегори Штульберг, подданные Великобритании и Швеции. В Генпрокуратуре отметили, что владельцы вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и «удерживали его под иностранным управлением».

Ранее в Крыму утвердили список имущества украинских олигархов, подпадающего под национализацию.