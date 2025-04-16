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Украина просит ЕС продлить торговые преференции для страны

Железняк: Рада попросила ЕС продлить торговые преференции для Украины
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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украина просит продлить истекающие 5 июня торговые льготы на украинские товары. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада обратилась в Европейский Союз продолжить освобождение от тарифов и квот украинских товаров», — написал он, отметив, что за это проголосовали 252 украинских депутата.

Украинский парламент просит начать и максимально упростить переговорный процесс между Украиной и соответствующими органами власти ЕС по внесению изменений в договор в части взаимных тарифных уступок на импорт товаров, добавил Железняк.

16 апреля британская газета Financial Times сообщила, что Европейская комиссия не будет продлевать торговые меры, предоставляющие Украине свободный доступ на рынок ЕС, вместо этого она хочет договориться о более широкой либерализации торговли к 5 июня.

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), отменяющие пошлины на украинские товары, действуют с февраля 2022 года.

Ранее в Европе потребовали от ЕК ограничить импорт сельхозпродукции с Украины.

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