Яндекс покупает Boxberry

Российская транснациональная компания Яндекс объявила, что покупает службу доставки Boxberry. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца текущего года. Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры Яндекса. После завершения интеграции клиенты сервиса получат доступ ко всем возможностям платформы Яндекса для электронной коммерции и доставки.

В релизе отмечается, что сделка позволит Яндексу нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. Пункты выдачи заказов Яндекса и сервис Яндекс Доставка появятся еще более чем в 20 российских регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится — они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой и доставкой в пределах города.

В январе Яндекс приобрел сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!».

Ранее россияне ответили, сколько времени они проводят на маркетплейсах.