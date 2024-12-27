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«Яндекс» купил сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!»

«Яндекс» приобрел сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»
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Бери заряд!/VK

«Яндекс» купил сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Сервис выделят в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами Яндекс Go — каршерингом, самокатами и велосипедами. Новое направление расширит присутствие арендного транспорта и зарядных станций, перераспределит их по самым востребованным локациям и запустит в новых городах.

«Яндекс» вложит в «Бери заряд!» более 2 млрд руб. в ближайшие два года. При этом сумма сделки не раскрывается. Аренда зарядок появится в Яндекс Go в первом квартале 2025 года.

В начале декабря «Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme, включающую сервисы для создания онлайн-досок, а также организации вебинаров и видеоконференций. Еще осенью Яндекс использовал решения Pruffme при создании своего сервиса онлайн-досок Яндекс Концепт, разработанного командой Яндекс 360.

Ранее «Яндекс» начал продавать автомобили.

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