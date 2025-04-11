В АТОР сообщили, на сколько к лету подорожают туры

Туры на поездки за границу подорожают до 20% в перспективе полутора — двух месяцев, спрогнозировал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

По его словам, мир уже вступил в период нового кризиса, особенность которого — низкие цены на нефть, что отразится на курсе рубля. Как пояснил Кобищанов, поскольку в настоящее время торгуются нефтяные фьючерсы (то есть будущая нефть), нынешний тренд с понижением цен на нефть окажет влияние на курс рубля к доллару и евро через полтора-два месяца, но рынок может отреагировать и раньше.

Вице-президент АТОР полагает, что в ближайшее время курс доллара точно не будет ниже 90 рублей. А цены на пакетные туры за рубеж сильно зависят от курса валют.

На этой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев сообщил, что ослабление рубля, недоступные кредиты и подорожание товаров — три главных риска для россиян от торговых войн из-за импортных пошлин США. Он также отметил, что пошлины спровоцируют виток инфляции по всему миру, подорожает и часть товаров, которые производятся в России — многим предприятиям необходимы иностранные сырье, комплектующие и оборудование.

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