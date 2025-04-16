Крупный бизнес выступил с критикой проекта ФАС об иностранных инвестициях

Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по усилению контроля за инвестициями иностранцев может привести к признанию практически любой крупной компании стратегической, что создает риски для них. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания и предложения к разработанному службой законопроекту, пишет РБК.

Издание отмечает, что проект ФАС ужесточает критерии для иностранных инвестиций в российские стратегические компании и увеличивает спектр сделок, требующих согласования в профильной правительственной комиссии.

В письме главы РСПП Александра Шохина на имя главы ФАС Максима Шаскольского говорится, что отдельные положения предлагаемых поправок «вызывают серьезные опасения у бизнес-сообщества», поэтому текущая редакция законопроекта не может быть поддержана.

Союз промышленников и предпринимателей, в частности, критикует предлагаемое инициативой определение хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для страны, как «недопустимо широкое». Там отмечают, что это «создает риски отнесения к данной категории фактически любой крупной российской компании», в том числе тех, которые стратегические виды деятельности не осуществляют, а только «могут их осуществлять в будущем».

В связи с тем, что критериев выявления таких «потенциальных участников стратегической деятельности» нет, то практически для любого крупного предприятия в РФ есть серьезные риски признания ничтожными сделок, не прошедших процедуру согласования в правительстве, подчеркивается в письме.

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Ранее были названы три главных риска для россиян из-за торговых войн.